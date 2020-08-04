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19:22

КРТИ передает часть полномочий комитету по транспорту

фото ЗакС политика КРТИ передает часть полномочий комитету по транспорту

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) передает ряд полномочий в сфере развития и функционирования транспортного комплекса Петербурга комитету по транспорту. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города в антикоррупционной экспертизе 4 августа. 

Согласно документу, речь идет о полномочиях по планированию развития транспортного комплекса, по организации дорожного движения и хранению транспортных средств. У КРТИ остается область развития объектов транспортно-логистической инфраструктуры Петербурга, а также проектирование, строительство и реконструкция метрополитена. 

Комитет по транспорту должен получить новые функции с 1 октября 2020 года, сказано в проекте постановления. Из документа также следует, что теперь это ведомство должно ремонтировать парковки и оповещать петербуржцев о перекрытиях дорог или ремонтных работах на них.

Подведомственными комитету по транспорту будут бюджетные учреждения "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга", "Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга" и "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", указано в документе. 

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