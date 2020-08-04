В Красногвардейском районе расселят "сталинский" дом

В Красногвардейском районе в течение ближайшего года расселят трехэтажный дом 12к1 по шоссе Революции, возведенный в сталинскую эпоху, сообщает строительное издание "Канонер". Аналогичным образом чиновники районной администрации решили поступить и с его "соседом" - зданием 12к3, о чем стало известно накануне. Оба признали аварийными.

Похожими друг на друга постройками "оброс" целый квартал в конце 1940-х годах. Сюда селили метростроевцев. За последние годы шесть из этих домов уже расселили и снесли. Примечательно, что на их месте ничего не появилось взамен, несмотря на звучавшие обещания построить детский сад.