Битва за брусчатку

В Петербурге с июля часть жителей исторического дома №39 на улице Римского-Корсакова пыталась спасти дворовое мощение XIX века, но комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 4 августа заявил о необходимости переложить булыжники. Заниматься этим должна компания, которая уже вывезла часть мощения на свалку.

фото: kgiop.gov.spb.ru

Историческое открытие

В январе 2020 года муниципальное образование "Адмиралтейский округ" заключило контракт на благоустройство за 26 млн рублей с ООО "Вк-Эра", учредителем и руководителем которой является Олег Берзой. По данным "Спарк-Интерфакс", организация зарегистрирована в марте 2019 года.

Согласно документам соответствующей закупки, компания должна провести ремонт и мощение придомовых территорий по шести адресам. В их числе - дом 39 на улице Римского-Корсакова.

В начале июля подрядная организация приступила к работам - снятию асфальта во дворе, сообщил ЗАКС.Ру житель и член Совета дома Виталий Дмитриев.

- Как только начали снимать асфальт, под ним было обнаружено булыжное мощение XIX века и по периметру двора брусчатка. Есть 73 Федеральный закон об охране памятников культуры, наш дом является памятником регионального значения, и процедура работ в этом законе прописана, у нас она была нарушена. Подрядчик, как только он демонтировал первый участок асфальта и увидел под ним брусчатку, он должен был сам обратиться в КГИОП и остановить работы, - рассказал Дмитриев.

По его словам, компания этого не сделала и продолжила вывозить асфальт вместе с камнем. Тогда в комитет обратились местные жители, который и остановил работы, сообщил Дмитриев. В КГИОП заявил, что информацию об обнаружении мощения им направил заказчик - МО "Адмиралтейский округ". В ведомстве добавили, что по итогам исследовательских работ "на территории объекта обнаружены два участка исторического мощения, один из которых относится ко второй половине XIX века, второй – к 1930-м годам". КГИОП провел два совещания и решил, что сохранение булыжного мощения нецелесообразно и рекомендовал оставшиеся к тому моменту два участка "музеефицировать", вписав их в современное благоустройство. Пока шло это разбирательство, специалист комитета потребовал приостановить работы.

Однако, по словам Дмитриева, компания продолжила устранение асфальта с булыжником. В частности, вывоз покрытия проходил 1 августа, сообщил ЗАКС.Ру замглавы МО "Гавань" Сергей Кузин. Он рассказал, что из социальных сетей узнал о продолжении работ во дворе дома 39 и поехал туда. На месте он увидел, что камаз вывозит землю вместе с брусчаткой и булыжниками, поделился Кузин. По его словам, также во дворе собрались активисты и представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в Петербурге, которые не давали продолжать демонтаж - член президиума общества Анна Капитонова села на брусчатку. Происходило это в ожидании представителя КГИОП, уточнил Кузин.

- Сотрудник КГИОП прибыл, была достигнута договоренность, что подрядчик останавливает работу до 17:00 часов понедельника, то есть до проведения заседания, где должно быть принято компромиссное решение. Представитель КГИОП ушел, и буквально тут же продолжились эти работы, - рассказал замглавы МО "Гавань".

фото: из Twitter Сергея Кузина

По его словам, сотруднику комитета пришлось вернуться и снова разъяснить подрядчику, что ничего демонтировать пока нельзя. Однако, через несколько часов работы возобновились, сообщил Кузин. Он добавил, что на этот раз на месте были не только трудящиеся над разбором мощения, но и "спортивные ребята". Кузин сообщил, что задача людей в футболках с надписью "Федерация бокса Санкт-Петербурга" заключалась в том, чтобы помочь камазу вывезти булыжники. Руководил "спортсменами", по словам Сергея Кузина, глава местной администрации МО "Адмиралтейский округ" Николай Крылов. Сотруднику комитета пришлось возвращаться к дому 39 в третий раз за день:

- Представитель КГИОП вернулся, и подрядчик понял, что мы просто так не дадим продолжить работы, что мы можем быстро мобилизоваться. Я думаю, что он все-таки осознал, что так просто не получится, и поэтому было принято решение и неоднократно озвучено, что работы будут прекращены.

Аналогичную историю про события 1 августа рассказал ЗАКС.Ру и местный житель Дмитриев. Подрядчик снял уже около половины булыжника, рассказал изданию заместитель председателя ВООПИиК в Петербурге Александр Кононов. По его словам, руководитель компании сообщил, что камни отправили на свалку. При этом, представитель "Вк-Эра" Нина Берзой заявила ЗАКС.Ру, что вывозили только мусор, а исторический булыжник остался у дома №39. Она добавила, что компания приостанавливала свои работы на месяц, а 31 июля получила акт от КГИОП с разрешением возобновить действия. На следующий день демонтаж все же пришлось прекратить в связи с резонансом, уточнила Берзой.

Аккуратно демонтировать

КГИОП 4 августа провел новое совещание по ситуации с мощением и брусчаткой у дома №39 на улице Римского-Корсакова. После ведомство сообщило, что булыжное мощение "предметом охраны объекта культурного наследия не является" и его необходимо демонтировать. Сейчас покрытие пропускает воду, что приводит к подтоплению и намоканию подвалов и фундаментов здания, заявили в комитете со ссылкой на главу МО "Адмиралтейский округ" Евгения Барканова, инженеров и председателя Совета дома Игоря Аванесова.

На совещании присутствовал заместитель председателя ВООПИиК в Петербурге Александр Кононов. Он рассказал ЗАКС.Ру, что его организация предложила не демонтировать мощение, а решить проблему с подтоплением иначе:

- Мы предлагали вот этот единственный сохранившийся подлинный участок исторического мощения не разбирать, обеспечить проблему водоотведения за счет небольшого понижения верхнего кольца ливневого колодца. И сегодня был представитель "Водоканала", который подтвердил, что это самое простое решение, что можно поставить новый узел здесь, который обеспечит любую необходимую высоту.

Правда оказалось, что колодец не в ведомстве "Водоканала" - им должна заниматься управляющая компания дома, сообщил Кононов. По его словам, ВООПИиК предложил оплатить все необходимые работы, но УК и муниципалитет отказались от такого предложения и решения проблемы.

В МО "Адмиралтейский округ" ЗАКС.Ру сообщили, что глава администрации находится в отпуске. Евгения Барканова же нет было на месте - он уехал на некое совещание, сказали в МО. На момент публикации материала связаться с Баркановым так и не удалось.

На совещании 4 августа комитет решил, что камни вдоль дома надо "бережно и аккуратно" демонтировать и промаркировать. Затем провести необходимые работы по повышению уровня земли и укреплению гидроизоляции и вернуть мощение на место, написало ведомство.

Житель дома Дмитриев считает, что для проведения таких процедур качественно компании-подрядчику надо предоставить четкий план:

- Я не специалист в этой области, я просто со своей стороны как житель дома думаю, что было бы логично направить какую-то инструкцию по перекладке. Правда, не знаю, кто ее должен составлять. То есть какой-то документ подрядчику дать, что вот это должно быть вот так пронумеровано, что должно быть в определенном порядке выложено… Чтобы они понимали, что от них требуется. Но я так понимаю, этого никто не сделал.

Замглавы ВООПИиК в Петербурге Кононов отметил, что сейчас уже ситуацию не изменить - подлинное мощение сохранить не удастся. При перекладке в любом случае будет новодел и имитация, считает эксперт.

- Допустим, если идеально все сделать, только вот эти кусочки брусчатки можно промаркировать и положить на более высокой отметке на то же место. Булыжник на свое место уже все-равно не вернется. Они его снимут и будут потом из этого булыжника пытаться выкладывать, каким образом, я не очень понимаю. Там очень хорошо видна и ливневая канавка на булыжнике, которая выложена профессионально, грамотно. Вообще никто сейчас уже, я думаю, так не сделает, - сказал замглавы ВООПИиК.

Так как перекладка проводится на территории объекта культурного наследия, у организации должна быть лицензия на работы на памятниках истории и культуры, заявил Кононов. Представитель подрядчика Нина Берзой не смогла ответить на вопрос, есть ли у ее организации опыт в подобной сфере. Но она отметила, что при необходимости "Вк-Эра" может нанять субподрядчика.

Также Берзой заявила, что организация поступит в точности так, как ей рекомендовали сделать - "все сделаем по требованию, по правилам". По ее словам, пока работы не проводятся - их возобновят после получения разрешения от КГИОП.

София Саттарова

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