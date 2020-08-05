Минфин хочет урезать расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов выступило с инициативой сокращения обеспечения обеих палат Федерального собрания в общей сложности на сумму 1,9 млрд рублей, передает РИА "Новости", ссылающееся на новейший документ под названием "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности". Приведенные в нем выкладки распространяются на период ближайших трех лет.

Согласно имеющемуся плану, в 2021 году Госдума недополучит 378 млн рублей, в 2022 году - 577 млн, а в 2023 году - на 256 млн. Всего на сегодняшний день годовое финансирование деятельности Госдумы составляет 12,32 млрд рублей.

Совфеду предлагают сократить финансирование в 2021 году - на 217 млн рублей, в 2022 году - на 338 млн, а в 2023 году - 178 млн. В конечном счете сенаторов будут "кормить" на 7 млрд рублей в год.

В планы Минфина также входит сокращение содержания Счетной палаты.