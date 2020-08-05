"Водоканал" сделал вновь доступными для петербуржцев десятки туалетов

Петербургский ГУП "Водоканал" открыл сегодня, 5 августа, для пользования 68 туалетов в зеленых зонах, у станций метрополитена и в иных оживленных локациях. 44 из них - станционарные, а 24 - уличные переносные.

География дополнительно введенных в эксплуатацию уборных простирается от Колпино до Сестрорецка. Таким образом, всего на сегодняшний день в черте Петербурга доступны 202 отхожих места, обслуживаемых предприятием.

Отмечается, что "Водоканалу" удалось совершить содеянное вопреки урезанию бюджетных расходов, в том числе специальной городской субсидии, и благодаря оптимизации собственной работы.

Напомним, что уличные туалеты массово закрыли в середине весны по причинам, связанным с пандемией коронавируса.