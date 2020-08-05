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10:20

В 2021 году стартует строительство нового пассажирского терминала для мурманского аэропорта

фото ЗакС политика В 2021 году стартует строительство нового пассажирского терминала для мурманского аэропорта

Аэропорт Мурманска получит новый пассажирский терминал, к строительству которого приступят в следующем году, сообщает сайт правительства региона. Об этом договорились в ходе личной встречи губернатор Андрей Чибис и министр транспорта Евгений Дитрих. Стоимость объекта, который расположится на площади 6 тысяч кв. метров, составляет 1,7 млрд рублей, а всего на модернизацию мурманский аэропорт получит из федеральной казны 2,8 млрд.

"До 2023 года на эти средства планируется провести реконструкцию перрона и рулежной дорожки, строительство патрульной дороги и аварийно-спасательной станции", - пояснил Чибис.

Кроме того, не позднее нынешнего года должна быть готова новая площадь перед аэропортом, созданием которой под присмотром администрации занята частная компания.

Местные чиновники также намерены добиться расширения маршрутной сети, налаживанием прямого авиасообщения Мурманска с большим числом городов и, наконец, заняться совершенствованием аэропорта "Хибины".

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