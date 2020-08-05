Адвокат: За Сафроновым следили почти год

Адвокат обвиняемого по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов рассказал новую деталь о своем подзащитном. Как стало известно юристу, "на карандаше" у спецслужб экс-автор "Коммерсанта" находился в течение почти всего последнего года.

"В постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого упоминаются два сообщения от неких органов внешней разведки - от сентября 2019 года и марта 2020 года", - заявил Павлов, которого цитирует "Интерфакс".

Парадокс ситуации, по его мнению, в том, что из материалов дела невозможно понять, почему Сафронова так долго "вели" и не задерживали, если с тех пор принципиально новых данных о якобы незаконных действиях арестанта не появилось. И в прошлогоднем, и в мартовсеом сообщении речь все так же идет о связях Сафронова с чехом, якобы сотрудничающим с иностранной спецслужбой. Ничего более нового и конкретного в предъявленном обвинении, как утверждает глава "Команды 29", нет.

Накануне стало известно, что Минюст добивается дисциплинарного наказания для нескольких адвокатов Сафронова, отказавшихся дать подписку о неразглашении материалов дела.

фото: Иван Павлов / Facebook