Суд прекратил рассмотрение иска об отмене результатов выборов в МО "Остров Декабристов"

Василеостровский районный суд 5 августа прекратил рассмотрение иска об отмене решения территориального избиркома №2 о результатах выборов в МО "Остров Декабристов", по которому места в совете занимают кандидаты от "Яблока", а не "Единой России" и ЛДПР. Иск подали мундеп МО "Остров Декабристов" Юрий Грашин и Ольга Погосян. После муниципальных выборов в сентябре 2019 года ее избрали главой МО "Остров Декабристов", но в декабре суд отменил итоги пересчёта бюллетеней, по которым Погосян проходила в совет.

Территориальная избирательная комиссия №2, которая получила полномочия муниципального избиркома, приняла новое решение о результатах выборов на заседании в режиме видеоконференц-связи (ВКС) в мае 2020 года. Согласно зачитанному судьей иску, заявители считают, что ТИК не должен был этого делать по ВКС и не имел полномочия для принятия решения о результатах.

На заседании 5 августа судья зачитала поступившее ходатайство от Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Последняя считает, что рассмотрение иска надо прекратить, так как ТИК №2 определил новые результаты выборов, исполняя соответствующее судебное решение. Аналогичное ходатайство подал территориальный избирком. Также комиссии указали на то, что статус одного из заявителей - Грашина - не изменился, а Погосян больше не является муниципальным депутатом и не может оспаривать решения ТИК.

Представитель Погосян в суде с доводами комиссий не согласился. По его словам, экс-мундеп все же остаётся кандидатом, а у них есть право оспаривать решения избиркомов по определению итогов голосования. Он также сообщил, что в Санкт-Петербургский городской суд подан иск об оспаривании решения Горизбиркома о том, что ТИК №2 должен принять решение о новых результатах выборов.

Помимо этого, судья сообщила, что судебные приставы не прекратили производство по исполнению первого решения суда о новых итогах мунвыборов. Они документально не определили должника - кто должен исполнить судебное решение, уточнила судья. Она добавила, что таким образом возникают сомнения в том, кто входит в заинтересованный круг лиц по текущему делу. Это мешает рассмотрению дела по существу, отметила судья:

⁃ Есть глобальные сомнения в возможности рассмотрения дела по существу.

Она решила прекратить производство по делу, напомнив, что заявители могут оспорить это решение в городском суде.

София Саттарова