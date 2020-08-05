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13:24

Беглов посетил бар, которому угрожает закрытие

фото ЗакС политика Беглов посетил бар, которому угрожает закрытие

Губернатор Петербурга Александр Беглов 5 августа побывал в баре Spontan, который с 1 января 2021 года может закрыться, так как площадь его торгового зала меньше 50 квадратных метров, сообщил Telegram-канал "Пул 78", освещающий работу главы города. 

"Александр Беглов выпил сока, сказал, что бар ему понравился, и пригласил предпринимателей на  рабочую встречу в Смольном", - говорится в сообщении.

Ранее в Законодательном собрании была собрана рабочая группа, которой предстоит разработать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность так называемых "авторских баров". На первом заседании группы, по словам ее участников, председатель комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик, сославшись на экспертные оценки, заявил, что после вступления в силу "закона о 50 метрах" в его действующем виде закроются 12% петербургских заведений общепита, а работу потеряют до 7 тысяч человек.

Несколько представителей барной индустрии, участвовавших в первом заседании рабочей группы в Мариинском дворце, позже признались ЗАКС.Ру, что опасаются того, что итогом ее работы станут новые ограничительные меры для их бизнеса.

Главным инициатором закона, по которому заведения общепита не смогут торговать алкоголем, если площадь их торговых залов не превышает 50 кв. м, был депутат Заксобрания от "Единой России" Денис Четырбок. Он заявил, что подготовил инициативу для борьбы с рюмочными и "наливайками", которые работают в спальных районах города и на которые поступает много жалоб.

Губернатор Беглов подписал этот документ 23 июля, а уже через неделю назвал его "поспешным", заявив, что бары Петербурга - это "городская фишка", а закон Четырбока нужно доработать. 

Напомним, у Беглова уже есть опыт оказания поддержки заведениям общепита. В марте 2019 года он спас от закрытия пирожковую на Московском проспекте.   

Фото: Пул 78


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