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14:29

Метрополитен: Петербуржцы все чаще пренебрегают ношением масок

фото ЗакС политика Метрополитен: Петербуржцы все чаще пренебрегают ношением масок

Петербуржцам начиная с первой рабочей недели августа стало все сложнее попасть в метрополитен без защитных медицинских масок на лицах. На станциях участились случаи воспрепятствованию прохода людей, игнорирующих санитарно-эпидемиологическое правило. При этом, по наблюдениям пресс-службы ГУП "Петербургский метрополитен", игнорируют его все большее количество клиентов, тогда как в разгар пандемии коронавируса лица были закрыты у 80-90% пассажиров.

"Сейчас люди подрасслабились, перестали носить маски, поэтому им усиленно напоминают об этой необходимости", - прокомментировали ситуацию изданию Znak.com.

Пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель напомнила, что сотрудники ее организации вправе составлять на граждан протоколы об административном правонарушении.

Отметим, что действия руководства метро 5 августа поддержали "Коммунисты России", вместе с тем призвав посетителей подземки использовать медицинские маски как поверхность для разного рода протестных лозунгов.

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