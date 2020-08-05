Горсуд решил оставить без депутатского мандата брата спикера ЗакСа Макарова

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Приморского районного суда об отмене результатов выборов по второму округу в муниципальном образовании "Черная речка" (ныне "Ланское"), сообщил экс-кандидат в округе Павел Чупрунов. В результате этого решения мандат мундепов теряют пять человек, среди которых брат спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова Василий.

Чупрунов уточнил, что в других требованиях истцов и ответчиков судья отказал. В частности, суд прекратил производство по делу в части отмены итогов голосования в округах 1, 3 и 4 в МО "Черная речка".

Приморский районный суд в январе 2020 года признал недействительными результаты выборов по второму округу МО "Черная речка". Иск подавали петербургское отделение "Справедливой России" и экс-кандидат в мундепы от эсеров Павел Чупрунов. Избирательная комиссия муниципального образования несколько раз отказывала Чупрунову в регистрации в качестве кандидата в мундепы, но он восстанавливал свои права через суд. Однако в бюллетень представителя эсеров все же не включили, отказав в регистрации в очередной раз.

Апелляции в горсуд подали все стороны дела. "Справедливая Россия" требовала отменить результаты выборов и по остальным округам, а представители муниципалитета и ИКМО признать действительными итоги голосования по всем округам.

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