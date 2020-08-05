Семья Константина Серова заработала за год 23,8 млн рублей

Глава Фрунзенского района Петербурга, бывший вице-губернатор Константин Серов отчитался о доходе за 2019 год в размере 3,1 млн рублей. Его жена, экс-заместитель председателя региональной Общественной палаты Александра Баландина заработала за год 20,6 млн.

В собственности семьи три квартиры и два жилых дома с земельными участками.

Декларацию о доходах своих сотрудников опубликовала накануне также администрация Василеостровского района. Районный глава Эдуард Ильин задекларировал годовой доход в размере 2,4 млн рублей. Доход его жены составил 282 тысячи.

Они владеют тремя квартирами, а также автомобилями Range Rover Sport и Mercedes ML350.

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