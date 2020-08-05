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15:53

Милонов поддерживает сокращение финансирования Госдумы

фото ЗакС политика Милонов поддерживает сокращение финансирования Госдумы

Депутат Государственной Думы от "Единой России" Виталий Милонов положительно относится к предложению Министерства финансов уменьшить сумму на содержание федерального парламента. Об этом он сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру.

По словам Милонова, он хотел бы, чтобы сокращение финансирования не носило "компанейский характер". Решением вопроса должны совместно заниматься Минфин, Госдума и Совет Федерации, содержание которого тоже предложили уменьшить. 

Депутат считает, что можно отказаться от перелетов бизнес-классом, от использования зала официальных делегаций и других трат. Не стоит сокращать только финансирование на помощников депутатов, считает парламентарий. По его словам, это напрямую касается работы с избирателями, поэтому финансирование данной сферы лучше наоборот увеличивать. 

Также Милонов предложил и региональным органам власти задуматься о сокращении трат на свое содержание. Например, депутаты Законодательного собрания Петербурга могут отказаться от перелетов бизнес-классом и автомобилей, отметил их федеральный коллега:

- Региональные траты тоже можно оптимизировать. Я знаю, что [губернатор Петербурга] Александр Дмитриевич [Беглов] сейчас озвучил тоже необходимость сокращения трат исполнительных органов власти. Думаю, что коллеги из Законодательного собрания с удовольствием поддержат это и откажутся, например, от машин, которые на постоянной основе содержат. Я думаю, что уже пришло время, - заявил Милонов. 

Напомним, с 2020 года автомобили депутатов оплачивает администрация губернатора Петербурга. Ранее 5 августа СМИ сообщили, что Министерство финансов же предложило сократить финансирование Госдумы в 2021 году на 377 млн рублей, в 2022 - на 576,7 млн рублей, а в 2023 году — на 255,6 млн рублей. 

София Саттарова


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