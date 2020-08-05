Депутат Госдумы от Петербурга Романов опроверг слухи о своем выдвижении от Коми

Депутат Государственной Думы Михаил Романов, избранный по округу в Петербурге, сообщил ЗАКС.Ру, что не планирует выдвигаться от в следующий созыв парламента от Республики Коми. По словам депутата, партия "Единая Россия" направила его в качестве уполномоченного помогать с проведением кампаний по выборам в регионе, назначенным на 13 сентября. Он уточнил, что речь идет об избрании депутатов в муниципалитеты и Государственный Совет Республики Коми.

- Прочитал в Telegram-каналах… Видимо, новостей у кого-то не хватает, поэтому пишут. Я с февраля 2020 года являюсь уполномоченным партии по выборам в Республике Коми, - заявил парламентарий.

Романов уточнил, что уже несколько раз посещал Коми и будет продолжать свои визиты вплоть до проведения голосования. Депутат добавил, что в 2021 году намерен баллотироваться в Госдуму все так же от Петербурга.

Ранее 5 августа ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что Романов в следующий созыв Госдумы пойдет якобы от Республики Коми. Причины такого решения не объяснялись.

София Саттарова