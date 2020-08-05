Новый глава петербургского метро Козин приступил к работе

Новый начальник петербургского метрополитена Евгений Козин приступил к своим обязанностям, на собрании руководителей структурных подразделений метро его с назначением поздравили вице-губернатор Максим Соколов и глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, сообщили в Смольном.

Соколов заявил, что "штурвал петербургского метро передан в надежные руки". "Я уверен, что многолетний опыт работы в петербургской подземке поможет Евгению Германовичу твердо исполнять обязанности начальника", - добавил вице-губернатор.

Козин поблагодарил власти за оказанное доверие и пообещал, что поставленные перед коллективом метрополитена задачи будут выполнены в срок.

Также Соколов вручил бывшему главе метро Петербурга Владимиру Гарюгину благодарственное письмо губернатора и поблагодарил за многолетний труд.

Гарюгин ушел с поста главы метрополитена 3 августа. Он возглавлял петербургское метро более 30 лет, теперь он ушел на пенсию. В течение карьеры Гарюгин оказался фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочий при строительстве наземного вестибюля станции "Адмиралтейская", но это дело было закрыто в 2017 году. Козин был его первым заместителем с 2011 года.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.