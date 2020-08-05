Защита подала жалобу на арест экс-помощника депутата Коваля

Адвокат Андрея Гришина, арестованного в рамках уголовного дела о посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере депутату Заксобрания Петербурга Роману Ковалю (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), Ростислав Зимин передал апелляционную жалобу на выбранную меру пресечения.

- Мы подготовили апелляционную жалобу. Она уже подана и будет рассмотрена в установленном порядке, - сообщил ЗАКС.Ру Зимин.

Он также добавил, что обвинение его подзащитному предъявили в понедельник, 3 августа, уже после избрания меры пресечения. По информации Зимина, Гришин не жаловался на состояние своего здоровья после помещения в СИЗО.

Ранее адвокат заявлял о том, что сотрудники ФСБ якобы применили к его подзащитному необоснованную физическую силу во время задержания. Еще до избрания меры пресечения Гришина доставили в больницу, где в ходе медицинского осмотра, по словам Зимина, были установлены ушибы, ссадины и рана на лбу. В зал суда задержанного вводили в наручниках и с капюшоном на голове.

Сотрудники ФСБ задержали Гришина 30 июля после получения 2 млн рублей от предпринимателя Михаила Лихолетова. По версии следствия, эти деньги были "вознаграждением" депутату ЗакСа от "Единой России" Ковалю, на которого до января 2020 года работал задержанный. Якобы Коваль через депутатскую поправку способствовал выделению бюджетных средств медицинским госучреждениям на закупку оборудования, которое поставляли фирмы Лихолетова. Сам Гришин утверждает, что полученные деньги были долгом, который ему вернул предприниматель.

31 июля Приморский районный суд отправил Гришина в СИЗО до 29 сентября. На тот же срок был арестован Коваль в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его адвокаты также обжаловали выбранную меру пресечения.

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