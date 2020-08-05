Кукушкина задекларировала наибольший доход среди сотрудников аппарата ЗакСа

Начальник управления материально-технического обеспечения аппарата Законодательного собрания Петербурга Алена Кукушкина задекларировала 3,5 млн рублей дохода за 2019 год. Это больше, чем у остальных ее коллег, декларации которых были опубликованы на сайте ЗакСа 5 августа.

В собственности "завхоза" городского парламента жилое строение площадью 118,7 кв. м с земельным участком, а также автомобиль Mitsubishi Pajero, который уже несколько лет числится в угоне.

О годовом доходе более 3 млн отчитались еще пять руководителей подразделений аппарата ЗакСа. Это начальник управления государственной службы и кадров Дмитрий Быченков (3,4 млн), начальница финансово-бухгалтерского управления Наталия Минкина (3,4 млн) и ее заместительница Любовь Чернышева (3,2 млн), начальница управления организационного обеспечения Виктория Снигирева (3,3 млн), и начальница управления внешних связей Наргис Ахадова (3,2 млн).

О доходах депутатов Заксобрания Петербурга, представивших свои декларации еще весной, читайте в материале ЗАКС.Ру.