18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:30

Кукушкина задекларировала наибольший доход среди сотрудников аппарата ЗакСа

фото ЗакС политика Кукушкина задекларировала наибольший доход среди сотрудников аппарата ЗакСа

Начальник управления материально-технического обеспечения аппарата Законодательного собрания Петербурга Алена Кукушкина задекларировала 3,5 млн рублей дохода за 2019 год. Это больше, чем у остальных ее коллег, декларации которых были опубликованы на сайте ЗакСа 5 августа.

В собственности "завхоза" городского парламента жилое строение площадью 118,7 кв. м с земельным участком, а также автомобиль Mitsubishi Pajero, который уже несколько лет числится в угоне.

О годовом доходе более 3 млн отчитались еще пять руководителей подразделений аппарата ЗакСа. Это начальник управления государственной службы и кадров Дмитрий Быченков (3,4 млн), начальница финансово-бухгалтерского управления Наталия Минкина (3,4 млн) и ее заместительница Любовь Чернышева (3,2 млн), начальница управления организационного обеспечения Виктория Снигирева (3,3 млн), и начальница управления внешних связей Наргис Ахадова (3,2 млн). 

О доходах депутатов Заксобрания Петербурга, представивших свои декларации еще весной, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 Строительство "коричневой" ветки метро Петербурга могут возобновить через пару недель

20:50 Смольный хочет вывести в соцсети правительство и руководителей комитетов

20:19 У Гостиного двора задержали участников одиночных пикетов в поддержку челябинских активистов

19:55 Роспотребнадзор предложил Смольному смягчить ограничения по коронавирусу

19:27 Сенатор Керимов возглавил российский список Forbes после роста цен на золото

18:54 Ходорковский поздравил с днем рождения полковника Квачкова

18:50 Трех журналистов в Пскове вызвали в полицию после работы на акции в поддержку Хабаровска

18:32 Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро Петербурга

18:30 Кукушкина задекларировала наибольший доход среди сотрудников аппарата ЗакСа

18:08 Минюст просит возбудить дисциплинарное дело против адвоката Сафронова Ивана Павлова

18:01 Вишневский потребовал ограничить работу бара в центре Петербурга

17:26 Депутаты и журналисты требуют наказать полицейского за сломанную руку Френкеля

17:00 Миронов допустил проведение досрочных выборов в Госдуму в конце 2020 года

16:53 Защита подала жалобу на арест экс-помощника депутата Коваля

16:25 Новый глава петербургского метро Козин приступил к работе

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru