Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро Петербурга

Северо-Западное управление Ростехнадзора после внеплановой проверки приостановило строительство Красносельско-Калининской ("коричневой") ветки метро на три месяца, сообщается на сайте Ростехнадзора.

Нарушения нашли в организации вентиляции шахты, оборудования водоотлива, требований к откаточным путям. В Ростехнадзоре заявили, что это привело к "возникновению непосредственной угрозы жизни и здоровью людей". В отношении ОАО "Метрострой" возбуждено дело по ч. 3 ст. 9.1 КоАП (грубое нарушение требований промышленной безопасности)

"Метрострой" пообещал устранить все выявленные Ростехнадзором нарушения за неделю, сообщает "Эхо Москвы в Петербурге".

Красносельско-Калининская линия метро – новая, призванная соединить юг и северо-восток Петербурга. В проект включены шесть станций: "Обводный канал – 2", "Боровая", "Заставская" ("Черниговская"), "Броневая", "Путиловская", "Казаковская" ("Юго-Западная").