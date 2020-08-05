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19:27

Сенатор Керимов возглавил российский список Forbes после роста цен на золото

фото ЗакС политика Сенатор Керимов возглавил российский список Forbes после роста цен на золото

Член Совета Федерации Сулейман Керимов возглавил рейтинг самых богатых российских бизнесменов Forbes Real-Time, состояние его семьи оценивается в 24,7 млрд долларов.

Это первый раз, когда Керимов занял первую строчку рейтинга: он обогнал Владимира Потанина, который с оценкой состояния в 24,6 млрд долларов переместился на вторую строчку. Тройку богатейших бизнесменов России замыкает Владимир Лисин, состояние которого оценили в 21,9 млрд рублей.

Керимов вышел на первую строчку рейтинга благодаря росту котировок золотодобывающей компании "Полюс": по данным Forbes, весь пакет (76,84% акций) принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову. За время пандемии коронавируса состояние семьи выросло на 14,7 млрд долларов.

4 августа цена золота впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию.

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