Роспотребнадзор предложил Смольному смягчить ограничения по коронавирусу

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила перейти ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу в городе.

По словам Эргашева, ситуация с заболеваемостью коронавирусом и двусторонней пневмонией в Петербурге улучшается. Он сообщил, что вопрос о снятии ограничений рассматривался сегодня на заседании рабочей группы. По данным Эргашева, в Петербурге развернуто 320 реанимационных коек для пациентов с коронавирусом, из них используется половина, это пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ.

Пока в Петербурге действует первый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса в марте. Открыты рестораны, торговые комплексы, магазины, но вход в них допустим лишь в масках и перчатках, массовые мероприятия пока под запретом.

На 5 августа известно о 32 259 случаев заражения коронавирусом в Петербурге.

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