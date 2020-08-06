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9:26

ФСБ подозревает Сафронова в передаче секретных сведений за рубеж через домашний компьютер

фото ЗакС политика ФСБ подозревает Сафронова в передаче секретных сведений за рубеж через домашний компьютер

Следствие  полагает, что бывший корреспондент "Коммерсанта", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов передал секретные данные зарубеж с помощью инструментов шифрования со своего домашнего компьютера, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката, главу "Команды 29" Ивана Павлова.

"В обвинении Ивана указано, что, "осуществив собирание" секретных сведений, он передал их представителю чешской разведки с помощью ПЭВМ [персональная электронно-вычислительная машина], расположенной по месту его жительства в Москве", - сказал Павлов.

По его словам, в предъявленном Сафронову обвинении говорится, что журналист, по версии следствия, использовал для передачи секретной информации шифрования программы VeraCrypt, а в качестве паролей – фрагменты книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

Ранее стало известно, что следователь ФСБ в неформальной беседе предлагал Сафронову пойти на сделку со следствием при условии, что тот сдаст свои журналистские источники. Сафронов в "Коммерсанте" работал с темами оборонного комплекса России, перестановок в корпорациях, военного сотрудничества, в его сферу попадали такие ведомства и госкомпании, как Минобороны, "Ростех", "Роскосмос" и другие. При этом ФСБ всячески отрицает связь дела Сафронова с его работой журналиста.

фото: Иван Сафронов / Facebook

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