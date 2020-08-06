Смольный разрешит 24 закрытым из-за коронавируса маршруткам вернуться к работе с 10 августа

С 10 августа в Петербурге будет возобновлено движение по 24 коммерческим маршрутам, закрытым в свете ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса, сообщили в Смольном.

Решение было принято на заседании транспортной рабочей группы при оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. О намерении открыть маршруты объявил вице-губернатор Максим Соколов. Он подчеркнул, что важно продолжать следить за безопасностью и за тем, чтобы пассажиры использовали в транспорте средства индивидуальной защиты.

По словам председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, на 27 июля пассажиропоток составил 74% от объема прошлого года – 3,03 млн пассажиров в сутки. В сентябре ожидается его увеличение за счет открытия школ и детских садов.

Ранее комитет по транспорту запрещал работу 24 коммерческих маршрутов. Их судьба была неизвестна: их могут упразднить во время транспортной реформы, запланированной на осень. Речь шла, в том числе, о маршрутках, курсирующих между метро "Улица Дыбенко", "Проспект Просвещения" и "Ломоносовская" и торговыми комплексами "МЕГА-Парнас" и "МЕГА-Дыбенко".

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