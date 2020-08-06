Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 5267 человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 267 новых случаев заражения коронавирусом, обзее число зараженных за все время эпидемии достигло 871 894 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

116 пациентов признаны умершими от коронавируса за минувший день, всего насчитывается в России 14 606 летальных исходов от болезни по официальной статистике. Из больниц по выздоровлению выписаны 7 331 человек за минувший день.

В Петербурге за сутки выявили 159 новых случаев заражения коронавирусом, всего известно о 32 418 заболевших за все время. Число умерших от инфекции в Петербурге увеличилось до 2 118 человек, в статистику добавили 16 новых летальных исходов. В Ленобласти прибавился 31 зараженный, всего известно о 6 068 заболевших жителей региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 11 017 человек (+122), в Архангельской – до 9 101 (+61), в Коми – до 5 567 (+37). В Псковской области в статистику попали 3 869 зараженных жителей (+30), в Новгородской – 3 859 (+16), в Калининградской – 2 958 (+16). В Вологодской области заболели всего 2 571 человек (+27), в Карелии – 2 466 (+48), в НАО – 284 (+1).