"Справедливая Россия" намерена добиться перевыборов по всем округам МО "Ланское"

Петербургское отделение "Справедливой России" будет подавать кассационную жалобу на решение Горсуда об отмене результатов муниципальных выборов по второму округу МО "Ланское" (бывшая "Черная Речка"), сообщила руководитель отделения Марина Шишкина.

"Петербургские справедливороссы требовали отменить результаты выборов не только по второму, но и по остальным округам, поэтому с решением городского суда не согласны", - написала Шишкина в своем Telegram-канале.

Ранее юрист "Справедливой России" Александр Новиков обращал внимание, что кандидаты от их партии не были допущены до участия в местных выборах по всем четырем избирательным округам. Однако были удовлетворены интересы только одного из них, Павла Чупрунова, которого избирательная комиссия муниципалитета отказалась регистрировать вопреки решению суда.

Напомним, по второму округу, где выдвигался Чупрунов победу одержал родной брат спикера Заксобрания Петербурга и лидера городского отделения "Единой России" Вячеслава Макарова Василий. Теперь, согласно решению суда, он должен быть лишен мандата.

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