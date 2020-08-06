Россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный выходной

C 11 августа вступит в силу закон, согласно которому россияне старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, передает РИА "Новости".

Воспользоваться этим выходным можно будет один раз в год. При этом у работника сохранится средняя зарплата и рабочее место. Подтвердить прохождение диспансеризации работник будет должен медицинской справкой.

Это нововведение призвано повысить доступность диспансеризации и обеспечить сохранение здоровья работающих россиян.