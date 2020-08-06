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12:10

У Люблинского суда Москвы задержали активистов, поддержавших фигурантов дела "Нового величия"

фото ЗакС политика У Люблинского суда Москвы задержали активистов, поддержавших фигурантов дела "Нового величия"

Полицейские задержали у здания Люблинского суда как минимум трех активистов, решивших поддержать фигурантов дела "Нового величия", передает "МБХ медиа".

Один из активистов был одет в полицейскую форму. Он держал манекен, которому "перерезал горло", называя это "жертвоприношением". По данным издания, задержаны также девушка в полицейской форме и участник одиночного пикета.

Люблинский суд в ближайшее время начнет оглашение приговора фигурантам дела "Нового величия". Прокуратура запрашивала для них сроки от условных до 7,5 лет лишения свободы.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвинили в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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