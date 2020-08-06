Правительство проведет экспертизу орфографии и пунктуации русского языка

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что новая правительственная комиссия по русскому языку займется разработкой концепции государственной языковой политики и проведет экспертизу правил орфографий и пунктуации, передает "Интерфакс".

Создать подобную комиссию поручил президент Владимир Путин в марте по итогам заседания Совета по русскому языку. На заседании кабмина 6 августа обсудили создание комиссии.

По словам Мишустина, среди задач комиссии – выработка концепции языковой политики России, цель которой – "сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире". Также комиссия должна определить единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка, и заняться "повышением уровня подготовки специалистов, в первую очередь тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка".