Муниципальный совет МО "Смольнинское" не стал лишать мандата депутата Гудкова

Местный совет МО "Смольнинское" на состоявшемся 5 августа заседании принял решение не лишать депутатских полномочий 73-летнего депутата-самовыдвиженца Бориса Гудкова. В апреле он сдал декларацию о доходах после установленного срока из-за того, что находился на самоизоляции в виду своего возраста, сообщил ЗАКС.Ру мундеп от "Яблока" Никита Юферев.

В конце июня в муниципалитет пришло письмо от комитета территориального развития, в котором сообщалось, что Гудков передал информацию о доходах и имуществе 23 апреля, хотя должен был успеть до конца марта. Комитет попросил совет принять меры в отношении их коллеги.

- Для того, чтобы лишить Гудкова мандата, согласно федеральному закону, нужно, чтобы нам написал обращение губернатор, - прокомментировал Юферев. - А нам написал [на тот момент председатель КТР Александр] Бельский. Мы рассмотрели обращение, но для запуска процедуру нужно обращение главы города.

По словам Юферева, в 2018 году губернатор Петербурга делегировал КТР полномочия на прием и хранение деклараций муниципалов, а о документах, дающих право комитету требовать наказания депутатов, ему не известно.

- Придет бумага от губернатора - будем ее рассматривать, не придет - не будем, - добавил муниципал.

Напомним, ранее из-за не сданных в срок деклараций несколько муниципальных советов Петербурга лишили своих членов депутатских полномочий после обращения КТР. В частности, в МО "Шувалово-Озерки" решили отозвать мандаты у представителя КПРФ Сергея Понежи и Виктора Магера, шедшего на выборы от "Справедливой России" при поддержке "Объединенных демократов". В Петергофе статуса мундепа лишили коммуниста Сергея Алексеева, а в МО "Морские Ворота" - самовыдвиженца Сергея Виниченко.