В выборах губернатора Ленобласти будут участвовать четыре кандидата

Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский заявил, что в выборах губернатора Ленобласти примут участие всего четыре кандидата, передает 78.ru.

Период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах главы региона завершен. За пост губернатора поборятся действующий глава Ленобласти Александр Дрозденко от "Единой России", президент Союза промышленников и предпринимателей региона Александр Габитов от "Гражданской платформы", глава комиссии ЗакСа Ленобласти Андрей Лебедев от ЛДПР и глава регионального отделения "Справедливой России" Александр Перминов.

Избирком уже проверил документы кандидатов, сообщил Лебединский. В качестве средств избирательного фонда кандидаты представили: Габитов — 185 тысяч рублей, Дрозденко - 53 млн рублей, Лебедев — 1, 2 млн рублей, Первинов — 235 тысяч рублей.

Выборы губернатора Ленобласти пройдут 13 сентября. За два дня до этого, с 11 сентября, пройдет досрочное голосование.