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14:25

Городской онкодиспансер оштрафован на 100 тысяч рублей за пыль и отсутствие антисептиков во время пандемии

фото ЗакС политика Городской онкодиспансер оштрафован на 100 тысяч рублей за пыль и отсутствие антисептиков во время пандемии

Петроградский суд Петербурга оштрафовал Городской клинический онкологический диспансер на 100 тысяч рублей за нарушения во время эпидемии коронавируса, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Протокол был составлен по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд установил, что на 9 июня в буфетной, столовой для пациентов над раковиной нет антисепиков, диспенсеров для полотенец, вентиляционные системы не дезинфицируются, текущая дезинфекция была проведена некачественно, поскольку в палатах и медкабинетах не сняли тканевые шторы. В ординаторской заметили мешки с документацией на полу, в столовой и буфетной – спецодежду. Персонал, установил суд, нарушал правила личной гигиены, столовая посуда не индивидуальная, медицинские халаты висели в общих шкафах, личные вещи персонажа лежали на полках вперемешку. Судна после дезинфекции хранили в туалете для пациентов, уборочный инвентарь вповалку валялся в шкафах, на щетках заметили пыль, грязь, чистое белье в кладовой хранилось в мешках на полу, в санузлах для пациентов отсутствовало мыло.

Представители онкодиспансера настаивали на прекращении дела, поскольку некоторые нарушения уже были устранены, а техническое состояние помещений связано с отсутствием финансирования на ремонт, хотя оно неоднократно запрашивалось. По их словам, объема и количества помещений общего назначения не хватает для раздельного хранения. Суд решил, что все это никак не мешало медучреждению содержать в чистоте и порядке эти помещения и вещи в них. Однако часть вменяемых нарушений – о техническом состоянии помещений - суд все же исключил и назначил штраф в размере менее минимального.

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