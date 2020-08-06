Верховный суд встал на сторону Минкульта в споре с Вишневским о статусе Охтинского мыса

Верховный суд отказался признать незаконным приказ Минкульта, который признает объектом культурного наследия лишь часть территории Охтинского мыса, сообщил в соцсетях депутат ЗакСа Борис Вишневский, оспаривавший документ вместе с Павлом Шапцицем.

По его словам, оспаниваемый приказ Минкульта от 6 марта 2019 года о включении в реестр памятников истории – крепости "Ниеншанц" XVII века, участков культурного слоя неолита и раннего металла V-II тысячелетий до н.э., грунтового могильника XVI-XVII веков – берет под охрану лишь малую часть Охтинского мыса, "а остальное можно застраивать". Депутат настаивает, что это противоречит экспертизам и презумпции сохранности памятника при намечаемой хозяйственной деятельности, зафиксированной в законе "Об объектах культурного наследия".

Вишневский подчеркнул, что считает некачественной выполненную экспертизу, на основании которой было принято решение Минкульта. По его словам, эта экспертиза "не только противоречит ранее сделанным", но и "содержит неустранимые внутренние противоречия".

"Ни на один наш вопрос по конкретным раскопам, по конкретным границам, ни представитель Минкульта, ни представитель КГИОП ответить не смогли. Но это не мешало им соловьями нахваливать 5000-страничную экспертизу Ситдикова, в которую было напихано всё подряд и которую, как можно судить по ответам, не читали ни Минкульт, ни КГИОП", - заявил Вишневский, добавив, что все документы и результаты исследований, опровергающие эту экспертизу, суд приобщить к делу отказался.

При этом сам приказ Минкульта не был опубликован вовсе, отметил Вишневский. "Вообще. Засекречен", - подчеркнул он. Депутат сослался на ст. 15 Конституции, согласно которой нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Суд же встал на сторону Минкульта и КГИОП, которые сослались на норму, дающую право определять перечень "отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию".

Вишневского не устроил ответ о том, что таким образом памятники берегут от "черных копателей". По его мнению, таким образом скрывается информация об утвержденных границах, чтобы "облегчить застройку этих участков". "Застройщик потом скажет на голубом глазу: а я не знал, что тут памятник! И все снес до основания", - опасается депутат. Он намерен обжаловать это решение.

Вишневский ранее обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой выкупить Охтинский мыс в собственность города.

Изначально на этом месте компания "Газпром" собиралась построить небоскреб, но после общественного возмущения строительство было перенесено в Лахту. В начале года появились сведения, что "Газпромнефть" все же намерена построить на мысе офисное здание.

На территории мыса в 2006-2010 годах были найдены стоянки эпохи неолита и раннего металла, мысовое городище, датированное до 1300 года, крепость Ландскрона, крепость Ниеншанц и позднесредневековый могильник.

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