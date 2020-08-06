Глава администрации Красногвардейского района увеличил доход до 2,89 млн рублей

Доход главы администрации Красногвардейского района Евгения Разумишкина с 2018 по 2019 год вырос на 600 тысяч рублей до 2,89 млн рублей, следует из опубликованных 6 августа данных районной администрации. Из отчета следует, что собственности у Разумишкина нет, только квартира на 57 кв.м в пользовании.

Самый маленький доход среди сотрудников администрации у юрисконсульта отдела внутреннего финансового и ведомственного контроля Марии Волошенко - 28 635 рублей. За 2018 год ее доход составил 299 тысяч рублей. Перечень собственности у Волошенко не изменился: автомобиль Ford Kuga и 1/4 доля в квартире.

В декларации указано, что у начальника отдела информатизации и связи Владимира Касьяна доля в квартире в 70,7 кв.м на Украине, половиной жилплощади такого же размера на Украине владеет и супруга Касьяна. А у сотрудницы отдела социальной защиты населения Ольги Карповой в собственности помимо машины Renault Sandero, дома и части квартиры еще и земельный участок на 3 тысячи кв.м.

В списке недвижимости в пользовании у специалиста жилищного отдела Анны Климовой и ее семьи указано "государственная регистрация", площадь у этого не определена, но местоположение указано российское.