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15:28

"Заколдованный круг": Невзоров обрисовал перспективы дела журналиста Сафронова

фото ЗакС политика "Заколдованный круг": Невзоров обрисовал перспективы дела журналиста Сафронова

Публицист Александр Невзоров преподнес свой взгляд на дело о госизмене журналиста Сафронова и на его засекреченность "со всех сторон". Для него крайне показательна и абсурдна невозможность что-либо конкретное узнать о материалах следствия не только для общественности, но и для подсудимого, из-за того что эти материалы - якобы гостайна. Ситуация, отмечает публицист, неразрешимая, и ему кажется, что в неведении все заинтересованные "гражданские" будут оставаться еще долго, иначе сомнительное для Невзорова дело рискует попросту развалиться.

"Давать доступ к государственной тайне человеку, который обвиняется и уже арестован за передачу этой государственной тайны и шпионаж, совершенно невозможно. Если сведения, разглашение которых вменяется в вину Сафронову, вывести из разряда гостайны, то он сможет ознакомиться с ними, но ему нафиг это будет не надо, потому что любое обвинение будет снято, если это не является уже больше гостайной. То есть это понятное дело, что заколдованный круг, из которого нет вообще никакого выхода", - отметил он в авторской радиопрограмме.

Такая конфигурация и такое качество работы судебных и правоохранительных инстанций в глазах Невзорова означает "раскачивание авторитета ФСБ и предельное неуважение к власти".

Напомним, что арестованный в июле экс-журналист "Коммерсанта" обвиняется в том, что якобы передал чешскому гражданину информацию, составляющую государственную тайну. Сам фигурант дела считает, что ему мстят таким образом за разоблачительные публикации прошлых лет. В его поддержку организованно выступает журналистское сообщество, в основной своей массе уверенное в невиновности Сафронова.

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