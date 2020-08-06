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15:56

Шишлов ждет от МВД правовой оценки задержаний на "хабаровской" акции в центре Петербурга

фото ЗакС политика Шишлов ждет от МВД правовой оценки задержаний на "хабаровской" акции в центре Петербурга

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов обратился к руководству главка полиции, желая получить от него правовую оценку событиям на уличной акции 1 августа в центре города, где граждане выражали свою солидарность с хабаровскими протестующими, были задержаны и в итоге попали под административное судопроизводство.

"Первый задержанный был освобожден после оформления протокола об административном правонарушении в 17:40, остальные (кроме Алексея Николаева) – до 20:00. Таким образом, период административных задержаний составил от 4 до 7 часов, что превышает общий трехчасовой срок, установленный частью 1 статьи 27.5 КоАП", - сетует уполномоченный по правам человека.

Шишлова не устраивает также то, что ко всем задержанным активистам, находившимся в отделах полиции, больше часа не пускали адвокатов.

Напомним, что по результатам уличного мероприятия либертарианец Алексея Николаева получил 7 суток спецприемника. Вместе с ним задержали более 20 человек. В свою очередь, хабаровчане, с которыми солидаризовались петербуржцы, протестуют против ареста их бывшего губернатора Сергея Фургала и назначении вместо него из Москвы врио губернатора Михаила Дегтярева.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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