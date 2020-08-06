Глава Курортного района пока не раскрыла свои доходы за 2019 год

Администрация Курортного района 6 августа опубликовала сведения о доходах сотрудников за 2019 год и их собственности. Однако в документе не указана соответствующая информация о главе района Наталье Чечиной.

Свои доходы она не раскрыла и в 2019 году, так как заняла должность только в январе того года. Пресс-служба администрации района на звонки ЗАКС.Ру 6 августа не ответила. Издание направило запрос в ведомство.

Сведения же о доходах заместителей Чечиной в декларации имеются. В частности, первый замглавы Сергей Алексеев отчитался об 1,3 млн рублей дохода, автомобиле Skoda Octavia, одной квартире в собственности. В пользовании у него имеется еще одна квартира и земельный участок на 1000 кв.м.

У заместителя главы района Игоря Белокопытова доход в 2019 году составил 2,35 млн рублей. В собственности у него Jeep Grand Cherokee и земельный участок в 1417 кв.м. В пользовании Белокопытова указаны жилой дом и квартира.

Еще один заместитель главы районной администрации Александра Модина отчиталась о 2,9 млн рублей дохода. Владеет она автомобилем BMW X6, квартирой, земельным участком и машино-местом.

Обновлено: вечером 6 августа администрация обновила отчет о доходах сотрудников, добавив сведения и о декларации Натальи Чечиной.