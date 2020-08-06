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16:35

ФАС нашла нарушения в закупке троллейбусов для Петербурга на 1 млрд рублей

фото ЗакС политика ФАС нашла нарушения в закупке троллейбусов для Петербурга на 1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба признала правоту организации "Торговый дом Транс-Альфа", пожаловавшейся на петербургский ГУП "Горэлектротранс". Фирма была недовольна тем, что условия госзакупки с контрактом более на чем 1 млрд были написаны под единственного подрядчика, который должен был предоставить лизинг 41 троллейбусов.

Антимонопольщики согласились с этим предположением, заметив также, что некоторые условия апеллировали к устаревшим ГОСТ. Кроме того, по словам начальника Управления контроля размещения госзаказа Романа Семенова, в техническом задании никак не прописан обязательный запрет на поставку программного обеспечения, произведенного за границей.

От "Горэлектротранса" теперь требуется оперативно переписать техническую документацию, сопровождающую данный тендер.

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