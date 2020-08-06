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16:58

Суд огласил приговоры по делу "Нового величия": 3 реальных, 4 условных срока

фото ЗакС политика Суд огласил приговоры по делу "Нового величия": 3 реальных, 4 условных срока

Люблинский суд Москвы приговорил фигурантов дела "Нового величия" к срокам от 4 лет условно до 7 лет лишения свободы, признав их виновными в создании экстремистского сообщества, передает "Медиазона".

Руслан Костыленков приговорен к 7 годам колонии общего режима с пятилетним запретом на пользование интернетом, Вячеслав Крюков – к 6 годам, Петр Карамзин – к 6,5 годам. Прокуратура запрашивала для них сроки 7,5 лет, 6,5 и 6 лет колонии соответственно. 

Марию Дубовик приговорили к 6 годам условно, Анну Павликову – к 4 годам условно, Дмитрия Полетаева – к 6 годам условно, Максима Рощина – к 6,5 годам условно. Прокуратура просила назначить Полетаеву и Рощину по 6,5 лет условно, Павликовой и Дубовик – столько, сколько в итоге вышло.

Перед оглашением приговора были задержаны несколько активистов, в том числе человек в полицейской форме, который устроил перфоманс, пытаясь на ступеньках суда перерезать горло манекену. Всего у суда собралось порядка 200 человек, дежурили полицейские и сотрудники Росгвардии.

Напомним, еще один обвиняемый Павел Ребровский был осужден на 2,5 года колонии, признав вину и заключив сделку со следствием. Однако позже он признался, что сделал это под давлением, и его дело было направлено на новое рассмотрение.

Другой обвиняемый Сергей Гаврилов объявлен в розыск после того, как уехал из России. Десятый фигурант Рустам Рустамов признал вину в пособничестве к участию в экстремистском сообществе, и после соглашения со следствием был приговорен к условному сроку.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвинили в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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