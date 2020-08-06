В Петербурге возобновляют работу аттракционы и вновь разрешаются уличные мероприятия

В Петербурге с 8 августа снимаются санитарно-эпидемиологические ограничения на работу парков аттракционов, передает пресс-служба Смольного.

Чтобы беспрепятственно возобновить работу, организация, обслуживающая тот или иной аттракцион, получила специальный QR-код, который подтверждал бы готовность отвечать стандарту безопасности. На территории сотрудникам и гостям необходимо блюсти социальную дистанцию как минимум 1,5 метра и, кроме того, должна быть прочерчена соответствующая разметка. Заполняться территория аттракциона должна заполняться людьми не более чем наполовину от ее реальной вместительности. Перемещаться по парку гости должны в масках, которые становятся необязательными непосредственно на самих аттракционах.

Кроме того, постановление снимает запрет на проведение культурных, зрелищных и спортивных уличных мероприятий, однако необходимо соблюдать все ту же социальную дистанцию и находиться в масках.

Наконец, документ обязывает владельцев ТЦ следить за ношением посетителями масок и перчаток и недопускать покупателей без СИЗ.