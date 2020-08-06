Вишневский просит Беглова поскорее выбрать место для мемориала погибшим от коронавируса медикам

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что направил обращение губернатору города Александру Беглову с просьбой ускорить проведение общественных слушаний по размещению мемориала погибшим от коронавируса медикам. Парламентарий уточнил, что строительное ограждение на Малой Садовой улице, где сейчас располагается временный мемориал, должны демонтировать 3 октября после завершения ремонтных работ. Решение об общественных слушаниях надо принимать уже сейчас, чтобы успеть утвердить место постоянного мемориала до октября, отметил Вишневский.

Он напомнил, что ранее предлагал установить его на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова. В июне эту идею поддержал Беглов, но заметил, что для проведения общественных обсуждений должна улучшиться эпидемиологическая ситуация. По официальным данным, в последние дни она постоянно улучшается, отметил Вишневский 6 августа.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "78" согласился, что пришло время найти постоянное место для мемориала. Расположение на пешеходной улице рядом "с увеселительными заведениями может дискредитировать идею", считает руководитель ведомства. Он сообщил, что комитет готов предоставить площадки для мемориала. Например, фойе Городского центра медицинской профилактики (Центр гигиены) на Итальянской улице, добавил Лисовец.

Вишневский считает, что в государственном учреждении можно разместить памятную доску со списком всех погибших медиков. Мемориал же стоит установить на открытом воздухе, где можно будет проводить памятные мероприятия, заявил депутат:

- Мне кажется, это все-таки должно быть на открытом пространстве, а не внутри, в фойе этого Центра гигиены. Это должно быть место, куда люди могут прийти, положить цветы, поставить свечи, что-то сказать.

София Саттарова

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