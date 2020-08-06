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17:59

МЧС хочет легализовать церковь на Лесном проспекте, стоящую на ее территории

фото ЗакС политика МЧС хочет легализовать церковь на Лесном проспекте, стоящую на ее территории

Руководство МЧС решило добиваться легализации Неопалимовской церкви, которая располагается на территории подведомственной 11-й пожарной части на Лесном проспекте и имеет приметы самостроя, передает строительное издание "Канонер".

Сомнительный статус здания вскрылся минувшей осенью, когда обнаружилось, что юридически его нет в природе, поскольку у церкви не имеется даже разрешения на строительство.

По словам представителя МЧС Дмитрия Легенького, его ведомство получило участок под культовым сооружением, но не само сооружение в собственность в январе нынешнего года.

"В связи с этим в настоящее время главным управлением организована работа по постановке на кадастровый учет и формированию милицейского адреса на вышеуказанный объект", - гласит его цитата.

Сооружение появилось на своем месте в 2003 года, построенное по проекту фирмы "Каменное зодчество" и архитектора Ольги Боровицкой.

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