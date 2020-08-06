МЧС хочет легализовать церковь на Лесном проспекте, стоящую на ее территории

Руководство МЧС решило добиваться легализации Неопалимовской церкви, которая располагается на территории подведомственной 11-й пожарной части на Лесном проспекте и имеет приметы самостроя, передает строительное издание "Канонер".

Сомнительный статус здания вскрылся минувшей осенью, когда обнаружилось, что юридически его нет в природе, поскольку у церкви не имеется даже разрешения на строительство.

По словам представителя МЧС Дмитрия Легенького, его ведомство получило участок под культовым сооружением, но не само сооружение в собственность в январе нынешнего года.

"В связи с этим в настоящее время главным управлением организована работа по постановке на кадастровый учет и формированию милицейского адреса на вышеуказанный объект", - гласит его цитата.

Сооружение появилось на своем месте в 2003 года, построенное по проекту фирмы "Каменное зодчество" и архитектора Ольги Боровицкой.