У Комздрава почтили память медиков, погибших от COVID-19

В четверг, 6 августа, на Малой Садовой улице в Петербурге у стихийного мемориала медицинским работникам, погибшим после заражения коронавирусом, почтили их память.

Родственники и знакомые погибших, а также простые петербуржцы принесли цветы к мемориалу на сотый день после размещения напротив комитета по здравоохранению первых фотографий умерших работников здравоохранения

Представительница футбольного клуба "Зенит" передала футболки с портретами погибших медработников их родственникам. Игроки "Зенита" в таких же футболках выходили на поле несколько туров подряд после возобновления чемпионата России.

Мемориал памяти медработников, умерших из-за коронавируса, появился в Петербурге 28 апреля. Фотографии медиков размещены на строительном заборе напротив Комздрава. К началу августа здесь уже насчитывалось более 80 портретов. Ожидается, что в начале октября забор будет демонтирован. По словам председателя Комздрава Дмитрия Лисовца, новый мемориал могут установить в фойе Центра гигиены на Итальянской улице. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала 78.

Сергей Еремеев