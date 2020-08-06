Сергей Удальцов вышел на свободу после 10 суток спецприемника

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел из-под 10-дневного административного ареста, который он получил за призывы в интернете к выходу на несанкционированную акцию. Отметим, что сразу после оглашения судебного решения, отправившего его в спецприемник, политик объявил голодовку, которую держал все время с 28 июля.

Свои задержание и арест оппозиционер намерен оспаривать в Европейском суде по правам человека, о чем написал в Twitter.

Акция, из-за которой посадили Удальцова, была призвана поддержать сегодняшний Хабаровск, где граждане почти месяц выражают на улицах свое несогласие с арестом своего избранного экс-губернатора Сергея Фургала и назначением вместо него решением из Москвы "жириновца" Михаила Дегтярева.