Сергей Удальцов вышел на свободу после 10 суток спецприемника

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел из-под 10-дневного административного ареста, который он получил за призывы в интернете к выходу на несанкционированную акцию. Отметим, что сразу после оглашения судебного решения, отправившего его в спецприемник, политик объявил голодовку, которую держал все время с 28 июля.
Свои задержание и арест оппозиционер намерен оспаривать в Европейском суде по правам человека, о чем написал в Twitter.
Акция, из-за которой посадили Удальцова, была призвана поддержать сегодняшний Хабаровск, где граждане почти месяц выражают на улицах свое несогласие с арестом своего избранного экс-губернатора Сергея Фургала и назначением вместо него решением из Москвы "жириновца" Михаила Дегтярева.
Координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов вышел на свободу после десяти суток административного ареста и голодовки. На выходе из спецприемника его встретили сторонники, также поблизости дежурили 2 полицейских автозака pic.twitter.com/mKL5Ev3gbc— Сергей Удальцов (@s_udaltsov) August 6, 2020