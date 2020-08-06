Администрация Курортного района все же рассказала о доходе главы - 3,2 млн рублей

Администрация Курортного района Петербурга обновила документ со сведениями о доходах и имуществе своих сотрудников. Теперь в нем указаны данные и о главе района Натальи Чечиной.

Согласно документу, доход руководителя администрации за 2019 год составил 3,2 млн рублей. В собственности у Чечиной указаны квартира на 91,1 кв.м, нежилое помещение на 96,6 кв.м и машино-место, в пользовании же главы района - квартира на 35 кв.м.

Ранее 6 августа администрация опубликовала декларации без сведений о доходах и имуществе своего руководителя. Связаться с пресс-службой по телефону ЗАКС.Ру не удалось. Ответ на письменный запрос от администрации на момент публикации заметки не поступил.