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6 августа, 18:56

"Яблоко" требует наказать инспирировавших дело "Нового величия" "садистов" и отменить приговоры

фото ЗакС политика "Яблоко" требует наказать инспирировавших дело "Нового величия" "садистов" и отменить приговоры

Руководство партии "Яблоко" вскоре после вынесения приговора по "экстремистскому" делу "Нового величия" выступило с категоричным заявлением, в котором сформулированы требование полной отмены наказаний для семерых осужденных и требование взамен этого наказать силовиков, возбудивших и расследовавших скандальное дело. В документе, подписанном председателем партии Николаем Рыбаковым, суть преступления молодых арестантов приравнивается к "кухонным" политическим разговорам, а дело называется "беспрецедентным в своей абсурдности".

"Дело "Нового величия", безусловно, войдет в новейшую историю российского правосудия как одна из самых позорных страниц. Вынесенный приговор – свидетельство того, что силовики в современной России имеют полный карт-бланш на беззаконие и прямое влияние на судебную систему. В погоне за званиями силовики чутко отзываются на ясный запрос государства, которое сегодня готово видеть экстремиста в каждом несогласном, включая подростков, обсуждающих политику в Макдональдсе", - гласит, в частности, текст заявления.

Сегодня, 6 августа, обвиненные в экстремизме семь молодых получили приговоры: троим подсудимых придется отправиться в колонию на сроки от 6 до 7 лет, а четверым назначили условные сроки от 4 до 6 лет. Сочувствующие фигурантам дела люди склонны считать, что осужденные стали жертвой провокации силовых структур, вовлекших их в созданную силовиками же организацию. Суд эта версия не убедила. Подсудимые также рассказывали о жестоких истязаниях в ходе следствия.

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