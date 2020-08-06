18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

6 августа, 19:26

Смольный подготовил соглашение с "Почтой России" о создании "Почтового квартала"

фото ЗакС политика Смольный подготовил соглашение с "Почтой России" о создании "Почтового квартала"

Комитет имущественных отношений направил на антикоррупционную экспертизу проект постановления о соглашении между правительством Петербурга и "Почтой России" о создании "Почтового квартала". Речь идет о территории, ограниченной Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью и Галерной улицей, сказано в документе.

Там же сообщается, что правительство берет на себя обязанности по функционированию рабочей группы по вопросу развития территории, руководит исполнительными органами власти в этом вопросе и обеспечивает наличие в бюджете на 2021-2022 года денег на реализацию проекта в части объектов, которые принадлежат городу. "Почта России" же по соглашению должна подготовить концепцию развития квартала и проводить необходимые закупки, если будут задействованы какие-то еще компании. Также организация отвечает за капитальный ремонт, реконструкцию и реставрацию зданий на выделенной под проект территории:

"Обеспечивает координацию работ по капитальному ремонту и реконструкции Объектов, по сохранению объектов культурного наследия, включая их реставрацию и приспособление для современного использования, выполняемых в рамках реализации Проекта в соответствии с Концепцией, согласованными Сторонами планами-графиками (дорожными картами), разработанной и утвержденной проектной документацией по Объектам".

От "Почты России" ответственной за проект назначили заместителя генерального директора, исполнительного директора организации Юлию Лещевскую, а от правительства Петербурга - вице-губернатора Евгения Елина

Договоренности о создании "Почтового квартала" стороны достигли на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Тогда администрация губернатора сообщала, что в рамках проекта реконструируют три здания, которые будут выполнять почтовую функции и представлять из себя общественную зону. Среди этих сооружений Главпочтамт, ДК Связи на набережной реки Мойки и дом-усадьба Ломоносова. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

6 августа, 20:54 Пробы воды из Ладоги показали 40-кратное превышение нормы бактерий

6 августа, 19:52 В Кудрово пообещали поставить первый "умный" светофор на территории Ленобласти

6 августа, 18:43 Администрация Курортного района все же рассказала о доходе главы - 3,2 млн рублей

6 августа, 17:59 МЧС хочет легализовать церковь на Лесном проспекте, стоящую на ее территории

6 августа, 16:35 ФАС нашла нарушения в закупке троллейбусов для Петербурга на 1 млрд рублей

6 августа, 16:13 Глава Курортного района пока не раскрыла свои доходы за 2019 год

6 августа, 14:56 Глава администрации Красногвардейского района увеличил доход до 2,89 млн рублей

6 августа, 13:28 Правительство проведет экспертизу орфографии и пунктуации русского языка

6 августа, 13:08 Комитет по межнациональным отношениям опубликовал сведения о доходах

6 августа, 11:53 Россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный выходной


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Пробы воды из Ладоги показали 40-кратное превышение нормы бактерий

20:15 Жириновский пока не приветствует массовых акций за Фургала ввиду коронавируса

19:52 В Кудрово пообещали поставить первый "умный" светофор на территории Ленобласти

19:26 Смольный подготовил соглашение с "Почтой России" о создании "Почтового квартала"

19:21 "Мы с ним мужики": Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с Путиным

18:56 "Яблоко" требует наказать инспирировавших дело "Нового величия" "садистов" и отменить приговоры

18:43 Администрация Курортного района все же рассказала о доходе главы - 3,2 млн рублей

18:25 Сергей Удальцов вышел на свободу после 10 суток спецприемника

18:14 У Комздрава почтили память медиков, погибших от COVID-19

17:59 МЧС хочет легализовать церковь на Лесном проспекте, стоящую на ее территории

17:15 Вишневский просит Беглова поскорее выбрать место для мемориала погибшим от коронавируса медикам

17:06 В Петербурге возобновляют работу аттракционы и вновь разрешаются уличные мероприятия

16:58 Суд огласил приговоры по делу "Нового величия": 3 реальных, 4 условных срока

16:35 ФАС нашла нарушения в закупке троллейбусов для Петербурга на 1 млрд рублей

16:13 Глава Курортного района пока не раскрыла свои доходы за 2019 год

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru