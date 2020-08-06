Смольный подготовил соглашение с "Почтой России" о создании "Почтового квартала"

Комитет имущественных отношений направил на антикоррупционную экспертизу проект постановления о соглашении между правительством Петербурга и "Почтой России" о создании "Почтового квартала". Речь идет о территории, ограниченной Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью и Галерной улицей, сказано в документе.

Там же сообщается, что правительство берет на себя обязанности по функционированию рабочей группы по вопросу развития территории, руководит исполнительными органами власти в этом вопросе и обеспечивает наличие в бюджете на 2021-2022 года денег на реализацию проекта в части объектов, которые принадлежат городу. "Почта России" же по соглашению должна подготовить концепцию развития квартала и проводить необходимые закупки, если будут задействованы какие-то еще компании. Также организация отвечает за капитальный ремонт, реконструкцию и реставрацию зданий на выделенной под проект территории:

"Обеспечивает координацию работ по капитальному ремонту и реконструкции Объектов, по сохранению объектов культурного наследия, включая их реставрацию и приспособление для современного использования, выполняемых в рамках реализации Проекта в соответствии с Концепцией, согласованными Сторонами планами-графиками (дорожными картами), разработанной и утвержденной проектной документацией по Объектам".

От "Почты России" ответственной за проект назначили заместителя генерального директора, исполнительного директора организации Юлию Лещевскую, а от правительства Петербурга - вице-губернатора Евгения Елина.

Договоренности о создании "Почтового квартала" стороны достигли на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Тогда администрация губернатора сообщала, что в рамках проекта реконструируют три здания, которые будут выполнять почтовую функции и представлять из себя общественную зону. Среди этих сооружений Главпочтамт, ДК Связи на набережной реки Мойки и дом-усадьба Ломоносова.

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