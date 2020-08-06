В Кудрово пообещали поставить первый "умный" светофор на территории Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с жителями Кудрово и поговорил с ними об инфраструктуре развивающегося населенного пункта и ее ближайшем будущем, сообщает сайт регионального правительства. Признав, что есть проблема с нехваткой детских учреждений, он анонсировал на ближайшее будущее появление четырех школ и девяти детсадов.

В сфере транспортной безопасности и благоустройства тоже намечается прогресс.

"На самом тяжелом перекрестке улиц Центральной и Ленинградской мы поставим первый "Умный светофор" в Ленинградской области. Вафельная разметка себя, которая была нанесена тут, себя не оправдала. "Умный светофор" будет снабжен камерой — системой видеоконтроля за накоплением транспорта, которая будет автоматически переключать сигналы", - пообещал Дрозденко.

Наконец, чиновник пообещал сохранить в сегодняшних границах парк Оккервиль и создать в шаговой доступности от него зону для любителей бега и велосипедистов.