Пробы воды из Ладоги показали 40-кратное превышение нормы бактерий

Специалисты замерили чистоту воды из Ладожского озера, взятой в районе карельского прибрежного населенного пункта Сортавала, и часть результатов свидетельствовала о существенном негативном отклонении от санитарно-эпидемиологических нормативов: один из показателей превышен в сорок раз. Забор воды совершали у школы академической гребли (залив Ляппяярви).

"Содержание общих колиформных бактерий - 3 982 КОЕ в 100 мл при нормативе не более 500, содержание термотолерантных колиформных бактерий - 3 982 КОЕ в 100 мл при нормативе не более 100", - говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Более того, ни один из пляжей на территории, относящейся к Сортавале, не пригоден для купания, и при этом берег продолжает использоваться в рекреационных целях. Впрочем, у ведомства есть и положительные новости: пробы почвы у местного молодежного центра показали, что содержание цинка, меди и кадмия соответствует допустимому уровню.