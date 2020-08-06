100 дней петербургской "Стене памяти"

Вечером 6 августа петербуржцы несли цветы к народному мемориалу на улице Малая Садовая, посвященному медработникам, которые погибли от коронавируса. С момента его появления исполнилось ровно 100 дней. Количество фотографий ушедших из жизни медиков за это время увеличилось более чем в 10 раз. Комитет по здравоохранению, напротив которого находится "стена памяти", обдумывает, куда перенести мемориал.

"Стена памяти" - это обычный строительный забор, огораживающий здание на улице Малая Садовая в центре Петербурга. Он находится напротив комитета по здравоохранению и потому, когда в апреле в городе стало известно о первых смертях врачей и медсестер, помогавших людям с COVID-19, именно здесь разместили их фотографии. Сейчас на заборе 87 портретов медработников из Петербурга и Ленобласти.

Летом инициатора стихийного мемориала, руководительницу проектов фонда "Астарта" Ирину Маслову поддержал футбольный клуб "Зенит". Когда 21 июня после "санитарного" перерыва возобновился чемпионат России, стартовый состав петербургского клуба каждую неделю выходил на поле в футболках с портретами погибших медиков. В межсезонье представители клуба решили отдать эти футболки родственникам ушедших из жизни работников здравоохранения.

В сотый день мемориала одну из них передали Екатерине Федоровой, дочери рентгена-лаборанта Флюрографической станции Невского района Марины Федоровой, скончавшейся в реанимации 27 июня. Ее мужу и детям пришлось приложить немало усилий, чтобы доказать - это необходимо для получения компенсаций - что она заразилась именно COVID-19 и именно на работе.

- Им поначалу выдали по одной маске, - вспоминает муж Марины Федоровой Иван. - Жена приходила с работы и рассказывала, что минимум двух человек за смену привозили с явным поражением легких.

Подробнее об истории семьи Федоровой писал MR7. С момента написания этого материала деньги родные рентген-лаборанта пока не получили.

Вопрос о будущем мемориала на улице Малой Садовой остается открытым. По неподтвержденной информации забор с фотографиями намерены демонтировать в первых числах октября. В любом случае, стоять ему сравнительно недолго - ремонтные работы рано или поздно закончатся. С тем, что увековечить память ушедших из жизни медработников необходимо, в городе никто не спорит. Вопрос только, где и как это сделать. В июне губернатор Александр Беглов согласился с предложением депутата ЗакСа Бориса Вишневского организовать новый мемориал на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова. Беглов уточнил, что город окончательно определиться с местом после общественных слушаний, которые из-за коронавируса пока провести нельзя.

Позже, уже в августе, председатель Комздрава Дмитрий Лисовец в интервью телеканалу 78 сообщил, что комитет готов предоставить для мемориала и другие площадки. Озвучил он при этом только один вариант - фойе Городского центра медицинской профилактики на Итальянской улице. Из-под собственных окон "стену памяти" чиновники намерены убрать, не дожидаясь демонтажа забора, потому что, как отметил Лисовец, "расположение на пешей территории рядом с увеселительными заведениями может дискредитировать идею".

Вишневский считает, что фойе госучреждения - удачное место для памятной доски, но не мемориала, который, по его мнению, должен находиться на улице. Инициаторы народного мемориала сетуют, что диалог с властями у инициаторов народного памятника не получается.

- У меня огромная просьба к власти этого города, к чиновникам этого города: давайте сядем и будем разговаривать с семьями погибших, каким должен быть памятник и где должен быть памятник. Я очень хочу, чтобы господин Лисовец хоть раз вышел за эти сто дней и положил сюда цветы, а не рассказывал журналистам, что стыдно то, что медики "висят" на этом заборе. Мне не стыдно, - заявила Маслова прессе.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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