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9:18

Генпрокуратура требует изъять у Абызова в пользу государства 32 млрд рублей

фото ЗакС политика Генпрокуратура требует изъять у Абызова в пользу государства 32 млрд рублей

Генпрокуратура подала в Гагаринский суд Москвы иск с требованием изъять 32,5 млрд рублей, которые незаконно получил бывший министр по делам открытого правительствам Михаил Абызов, сообщается на сайте ведомства.

По версии Генпрокуратуры, Абызов, будучи министром, скрывал то, что он владел не менее чем пятью зарегистрированными на Кипре офшорными компаниями и "другими зарубежными финансовыми инструментами". Эти сведения он не отображал в декларации и в период госслужбы "продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц", считает ведомство.

"Результатом незаконной деятельности Абызова явилось заключение 07.02.2018 на территории Республики Кипр двух договоров о продаже акций ОАО "СИБЭКО", после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые явились его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений", - заявили в Генпрокуратуре.

Абызов был министром с 2012 по 2018 год. С марта 2019 года он заключен под арест, будучи фигурантом нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу.

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